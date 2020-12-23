Москвичей попросили отказаться от вечерних поездок на авто на этой неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
До 30 декабря в Москве ожидается высокая загруженность дорог до 20:30, поэтому автомобилистов призывают внимательнее относиться к планированию поездок на личных авто. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный Дептранс.
В ведомстве отметили, что последние недели декабря традиционно являются одними из самых сложных для водителей.
"Перед праздниками число автомобилей на дорогах увеличивается на 20–25%. Для тех, кто спешит, рекомендуется пересесть на общественный транспорт. 22 декабря число поездок на один автомобиль внутри ТТК увеличилось на 20%", – говорится в сообщении.
Также в Дептрансе отметили, что на загруженность дорог влияют мелкие ДТП, строительные работы и ограничения. Самыми загруженными участками в настоящее время являются Садовое кольцо, Кремлевская набережная, Бесединский мост и МКАД.
Ранее стало известно, что до конца 2022 года планируют реконструировать пять развязок на МКАД. Сообщалось, что наиболее критичной является развязка кольцевой автодороги с Волоколамским шоссе. Ее планируется завершить до начала 2021 года.
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