Москвичам рекомендовали отложить поездки на личном транспорте до 20:30

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Департамент транспорта рекомендует столичным водителям воздержаться до конца недели от поездок на личном транспорте не в вечернее время.
"Из-за предновогоднего ажиотажа последняя неделя декабря ежегодно является самой сложной для автомобилистов. Поездки на личном транспорте на этой неделе лучше отложить до 20:30", – сообщили в пресс-службе департамента.
В ведомстве также отметили, что ситуацию на дорогах ухудшают мелкие ДТП, ограничения, погода и строительные работы.
"Вчера на дорогах было 3,26 миллиона автомобилей, что на 3% больше прошлого года", – сообщили в департаменте.
Ранее стало известно, что до конца 2022 года планируют реконструировать пять развязок на МКАД. Сообщалось, что наиболее критичной является развязка МКАД с Волоколамским шоссе. Ее планируется завершить до начала 2021 года.
Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах во вторник вечером
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