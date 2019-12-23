Движение поездов на МЦД-2 восстановлено после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение поездов на "Курско-Рижском" Московском центральном диаметре (МЦД-2) восстановлено и в данный момент входит в график. Об этом сообщается в Twitter АО "ЦППК".

"Подача напряжения восстановлена. Вместе с РЖД принимаем меры по вводу движения в график", – заявили в компании-перевозчике.

Ранее сообщалось, что на МЦД-2 и Курском направлении МЖД прервано движение из-за потери напряжения в контактной сети. Отмечалось, что железнодорожники работают над восстановлением интервалов движения поездов.

Ранее поступила информация о возгорании в двух вагонах электропоезда, который стоял на запасном пути в Алексеевском районе Москвы. Площадь пожара составила всего 20 квадратных метров, никто в огне не пострадал.

