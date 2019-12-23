Услугами портала mos.ru за год воспользовались более 500 миллионов раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы стали более активно пользоваться сервисами сайта mos.ru. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Москвичи все чаще пользуются городскими электронными услугами на портале mos.ru – с начала года они сделали это более 500 миллионов раз. По сравнению с прошлым годом количество обращений выросло более чем в 1,6 раза. Это связано, в том числе и с тем, что количество городских услуг, которые можно получить онлайн, постоянно растет", – указано в сообщении.

В 2019 году горожанам стало доступно порядка 20 новых услуг. Новый функционал позволяет подать апелляцию на результаты государственной итоговой аттестации, обратиться по вопросу кадастровой оценки недвижимости, ознакомиться с инструкцией по переезду в рамках программы реновации и многое другое. Наиболее востребованной стала услуга информирования о результатах меданализов на электронную почту.

По данным статистики посещений, городским порталом уже пользуются 8,8 миллиона человек. Как заявил руководитель направления "Электронные городские услуги" департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов, сервис постоянно дорабатывается.

Ранее стало известно, что услуга удаленной передачи показаний счетчиков горячего и холодного водоснабжения в Единый информационно-расчетный центр была востребована у москвичей в 2019 году. Более половины случаев – 51 процент – пришлись на портал mos.ru.

