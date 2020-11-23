Москва 24: архитектурный конкурс покажет, какими будут дома по реновации

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
24 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная презентации открытого международного конкурса концепций архитектурных решений для домов по программе реновации.
Цель конкурса – формирование качественной городской среды и создание привлекательного облика жилой застройки.
О формате конкурса, этапах, целях и задачах, а также порядке подачи заявок и особенностях технического задания расскажут:
- главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов;
- директор института Генплана Татьяна Гук.
Смотрите прямую трансляцию 24 ноября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.