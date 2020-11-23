Госинспекция по недвижимости выявила нарушения по COVID-19 в офисном центре в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости обнаружила нарушения антикоронавирусных мер в торгово-офисном комплексе "Олимпик Плаза" на проспекте Мира в Москве.

"Инспекторами ведомства установлено, что в торгово-офисном комплексе "Олимпик Плаза" не соблюдался масочный и перчаточный режим, а также было нарушено требование указа мэра Москвы от 1 октября 2020 года №96-УМ о выводе 30 процентов сотрудников бизнес-центра на дистанционную работу. Информацию о нарушениях сотрудники Госинспекции передали в Роспотребнадзор для дальнейшего принятия мер", – сообщает пресс-служба инспекции, которую цитирует Агентство "Москва".

Госинспекция по недвижимости ведет контроль за обеспечением социального дистанцирования в рамках профилактики COVID-19 и выписывает штрафы от 100 до 300 тысяч рублей за отсутствие ограничительной разметки. Информацию об остальных Госинспекция направляет в соответствующие ведомства. Отмечается, что с апреля она провела более 163 тысяч проверок, в 3,1 процента случаев они выявляли нарушения.

Ранее Госинспекция выявила нарушения мер по профилактике COVID-19 в бизнес-центре "Башня на Набережной". В ведомстве рассказали, что в здании не соблюдался масочно-перчаточный режим.

Кроме того, специалисты ведомства выявили нарушения в бизнес-центре "Серпуховской двор" во 2-м Рощинском проезде, где также не соблюдался масочно-перчаточный режим, отсутствовала разметка социальной дистанции и было нарушено требование о переводе 30 процентов сотрудников на удаленку.