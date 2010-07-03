Более 280 тысяч человек посетили сайт МЦД со дня запуска диаметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Страницу Московских центральных диаметров (МЦД) на сайте метро со дня запуска посетили свыше 280 тысяч человек.

Как сообщает информационный центр департамента, в день старта проекта был поставлен рекорд по посещаемости. За сутки в разделе МЦД побывали более 180 тысяч пользователей.

На странице проекта любой можно поделиться своим мнением. Объявлен сбор предложений по улучшению МЦД. Все желающие могут предлагать инициативы через форму обратной связи на главной странице.

Со дня открытия сайта МЦД его посетили уже более 912 тысяч человек. Каждому из диаметров посвящена отдельная страница, оформленная в цвет данного маршрута. На странице каждого диаметра можно узнать о протяженности маршрута, количестве станций и пересадок. Также на сайте МЦД представлена подробная информация о павильоне МЦД и новом поезде "Иволга", который курсирует по первым двум диаметрам.

21 ноября Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по первым диаметрам. В церемонии открытия на Белорусском вокзале также участвовали министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

В первый день диаметрами воспользовались более 500 тысяч человек. За два дня они перевезли более миллиона пассажиров.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой. Пересадка с диаметров на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.