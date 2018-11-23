Вместительную поликлинику построят на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что в столичном районе Кожухово запланирован проект строительства детско-взрослой поликлиники с женской консультацией. В ней будет восемь этажей и технический подвал, общая площадь составит более 10 тысяч квадратных метров.

"Детско-взрослая поликлиника с женской консультацией сейчас находится в стадии проектирования", – приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.

Власти Москвы одобрили внесение изменений в правила землепользования и застройки для участка, который расположен по адресу: Косино-Ухтомский район, район Кожухово, микрорайон 9. Постановление подписал Сергей Собянин.

Предполагается, что поликлиника будет ориентирована на первичный прием, профилактику, а также амбулаторное лечение. Она рассчитана на 750 посещений в смену.

Как отметила Княжевская, все помещения поликлиники приспособят для передвижения маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что в районе Беговой планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году новую детско-взрослую поликлинику. Здание будет иметь шесть этажей, общая площадь составит почти 9 тысяч квадратных метров. Поликлиника относится к первому уровню оказания амбулаторной помощи – такие поликлиники оказывают первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медицинскую помощь.