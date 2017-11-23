Городскую сеть Wi-Fi расширят в парках и музеях столицы

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Зона покрытия Wi-Fi расширится в столице. Воспользоваться бесплатным беспроводным интернетом можно будет в 12 городских парках, 70 музеях и 151 культурном центре. В некоторых местах оборудование подключат уже в 2017 году: 400 точек в 70 культурных центрах, около 50 – в пяти парках. Полное подключение завершат до конца 2018 года.

"На каждой городской территории специалисты определяют оптимальные места для установки точек доступа к Wi-Fi. Они обеспечат пользователям устойчивый сигнал в радиусе до 50 метров, а переключение между ними не потребует повторной авторизации", – цитирует представителей департамента информационных технологий портал мэра и правительства Москвы.

Всего в 12 парках отдыха установят более 200 точек доступа, среди зон отдыха, где появится интернет Воронцовский парк, "Садовники", "Северное Тушино", "Митино" и "Фили". Wi-Fi оборудуют и Московский музей современного искусства, Мемориальный музей космонавтики, музейно-выставочное объединение "Манеж", Культурный центр ЗИЛ и другие учреждения.

В столице действует широкая сеть бесплатного Wi-Fi. Интернет есть на 200 улицах в центре города и в 24 парках. Каждая точка доступа позволяет пользоваться интернетом с 15 тысяч устройств одновременно. Переподключение между ними не требует авторизации. Идентифицироваться нужно только один раз с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС-сообщение.

Впервые городской интернет появился в метро, сейчас он есть на всех видах общественного транспорта: на МЦК, в наземном транспорте, электричках, терминалах аэроэкспресса. Подключиться можно и на 450 остановках у станций метро, автовокзалов и железнодорожных платформ.

До конца 2017 года бесплатный интернет появится во всех кинотеатрах городской сети "Москино" и в спортивных школах. Бесплатным Wi-Fi начали также оснащать пансионаты для пенсионеров и ветеранов.