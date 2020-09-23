В столичном Главархиве заработал новый читальный зал

Фото: Главархив Москвы
В Главархиве Москвы открылся новый читальный зал научно-справочной библиотеки. Он расположен по адресу: Профсоюзная улица, дом 80.
Здесь посетители могут получить доступ к большому количеству источников, необходимых для исследований, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В зале организованы удобные зоны для работы с традиционными печатными изданиями и электронными ресурсами.
Теперь посетители могут самостоятельно находить ряд справочных изданий, а также просматривать в оцифрованном виде газеты XIX–XX веков.
Кроме того, компьютеры в зале расставлены на большом расстоянии, постоянно проводятся дезинфекция, а посетителям нужно носить маски.
Другие читальные залы Главархива находятся на улице Профсоюзной, доме 82, корпусе 1, и на улице Международной, доме 10, строении 4.
Ранее стало известно, что одними из наиболее запрашиваемых документов в Главархиве являются метрические книги церквей, по которым можно найти записи о родственниках.
Главархив открыл новый читальный зал
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