В столичном Главархиве заработал новый читальный зал

Фото: Главархив Москвы

В Главархиве Москвы открылся новый читальный зал научно-справочной библиотеки. Он расположен по адресу: Профсоюзная улица, дом 80.

Здесь посетители могут получить доступ к большому количеству источников, необходимых для исследований, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В зале организованы удобные зоны для работы с традиционными печатными изданиями и электронными ресурсами.

Теперь посетители могут самостоятельно находить ряд справочных изданий, а также просматривать в оцифрованном виде газеты XIX–XX веков.

Кроме того, компьютеры в зале расставлены на большом расстоянии, постоянно проводятся дезинфекция, а посетителям нужно носить маски.

Другие читальные залы Главархива находятся на улице Профсоюзной, доме 82, корпусе 1, и на улице Международной, доме 10, строении 4.

Ранее стало известно, что одними из наиболее запрашиваемых документов в Главархиве являются метрические книги церквей, по которым можно найти записи о родственниках.