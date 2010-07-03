В Москве стартует конкурс "Твой взгляд" в сфере социальной рекламы

20:59
20:59
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Фото: depositphotos/Syda_Productions
В столице стартует конкурс социальной рекламы "Твой взгляд" среди учащихся школ дизайна и художественных вузов. Заявки принимаются с 27 сентября по 27 ноября, сообщает телеканал Москва 24.
"Мы выбрали для конкурса темы актуальные и современные для молодых людей, студентов, которые приходят и делают первые шаги в профессии. Цель конкурса – привнести в наружную рекламу новое, яркое, продукт другого качества", – рассказал руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин.
Работы победителей конкурса разместят на центральных рекламных площадках города.
"Точно будет транслироваться на Тверской – на медиафасаде здания Центрального телеграфа. Точно будет охвачена центральная часть города. Но в связи с некоторым ограничением форматов, мы также используем район Третьего транспортного кольца, там есть достойные конструкции", – отметил Шубин.
Участники конкурса смогут принять участие в образовательной программе – посетить тематические лекции и мастер-классы.
"Принять участие смогут студенты вузов, чьи кампусы расположены на территории Москвы. У нас на сайте будет вывешен список вузов, но он не ограничивает возможность участия, самое главное, чтобы это было творческое отделение: факультет или кафедра", – рассказала глава школы дизайна РАНХиГС Софья Троценко.
Итоги конкурса подведут в декабре. Участники должны представить работы в полиграфическом и цифровом формате. Денежный приз за первое место в каждой из номинаций составит 120 тысяч рублей.
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