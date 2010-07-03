На ВДНХ пройдет интерактивная презентация "Город: детали"

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Фото: Фото представлено организаторами
С 3 по 5 октября в павильоне № 75 ВДНХ пройдет интерактивная выставка-презентация "Город: детали". На ней будут показаны удачные малые архитектурные формы (МАФ) Москвы.
Горожанам покажут новейшие разработки в области МАФов: фонари с датчиками движения, скамейки с зарядкой и WiFi, парковки для колясок с крышами, взрывобезопасные урны, экологичные детские комплексы, современные спортивные площадки. Москвичам предложат лично их протестировать.
Организаторы выставки разработали детскую и молодежную программу для выставки.
Презентация будет разделена на большие концептуальные зоны: "Детская зона" и "Игровая площадка для самых маленьких". Детей ждут большие игровые площадки с горками, веревочными паутинками, качелями, видеоплощадкой.
На площадке пройдет большая анимационная программа, где можно будет построить собственный город из картона, наполненный разными бумажными МАФами: лавочками, фонарями, урнами.
Рядом разместится сквер с настольными играми – шахматами, домино и шашками.
Помимо современного оборудования для занятий спортом, на улице будут проходить мастер-классы по воркауту, легкой атлетике и паркуру.
В зоне "Улица" будет работать "Школа вождения для самых маленьких". Она рассчитана на гостей от 6 до 10 лет. Малыши смогут проехать на самокатах по настоящей улице со светофорами, перекрестками и знаками дорожного движения.
На выставке разместится коллекция фуд-траков с сэндвичами, бейглами, зефиром и булочками с корицей. Будет и фастфуд из натурального крабового мяса. Всего в меню более десятка блюд из краба. Также отдельное внимание уделено детскому меню.
Ранее сообщалось, что дизайнеры, архитекторы и студенты профильных вузов предложат идеи по благоустройству Москвы. Проекты будут представлены в рамках конкурса "Малые архитектурные формы "Город: детали". В конкурсе будет несколько номинаций – "Уличная мебель", "Детская площадка", "Арт-объект".
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