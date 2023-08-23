В Москве заявили, что экономика города "чувствует себя хорошо"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Состояние столичной экономики в настоящее время оценивается как хорошее, отметила глава московского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Экономика Москвы на сегодняшний момент чувствует себя очень хорошо. И это не просто слова. Это слова, подкрепленные цифрами. <...> Для бизнеса открылось много возможностей, о которых раньше даже не догадывались. Мы в диалоге с бизнесом довольно открыты", – передает ТАСС ее слова.

Она обратила внимание, что показатели в секторе потребительских услуг выросли на 8,5% в 2023 году, а в сфере общественного питания – на 20%.

Багреева объяснила, что такие темпы в будущем должны обеспечиваться большим количеством специалистов. По ее словам, Москва сейчас конкурирует с мировыми столицами за лучшие кадры. Она отметила, что приоритетной задачей в настоящее время является обеспечение всех необходимых условий, чтобы профессионалы своего дела не уезжали в другие города.

Багреева уточнила, что в столице три четверти сотрудников задействованы в сфере услуг. Власти города прикладывают все усилия, чтобы специалисты всех отраслей чувствовали себя комфортно, резюмировала Багреева.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что обрабатывающие предприятия инвестировали в экономику Москвы более 33 миллиардов рублей в первом квартале 2023 года, что на 8% выше аналогичного показателя 2022 года.

Градоначальник привел в пример московского производителя роботизированных систем, который совместно с российской горно-металлургической компанией создал отечественную проволоку для сварочных работ.



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