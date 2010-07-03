В Перове проведут серию открытых лекций и мастер-классов для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Педагоги Дворца творчества детей и молодежи "Восточный" проведут в Перове несколько открытых лекций и мастер-классов – все занятия бесплатные, регистрация также не требуется. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, 26 августа в 12:00 в доме 20 на 1-ой Владимирской улице устроят стрельбу по мишени из лазерных пистолетов для детей в возрасте от 10 до 14 лет. Там же 27 августа в 14:00 ребята будут учиться делать закладки для книг в технике изонить, а в 15:00 – мастерить открытки.

28 августа в 10:00 школьников ждут на мастер-классе по радиотехнике, а в 12:00 в доме 5б на Челябинской улице дети будут создавать картины из песка. Кроме того, 30 августа в 15:00 на 1-ой Владимирской улице запланирован мастер-класс по пейзажной живописи.

Ранее сообщалось, что в Ясеневе и Печатниках в этом году откроют два BMX-велодрома для тренировок и проведения районных соревнований среди детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет. По словам главы департамента строительства Андрея Бочкарева, аналогов таким велодромам в столице в настоящее время нет.