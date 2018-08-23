В Зеленограде планируют построить Научно-производственный объект

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Зеленограде могут построить научно-производственный объект по адресу: Фирсановское шоссе, дом 5а, строение 3. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева, передает Агентство "Москва".

По словам Тимофеева, Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая Сергеем Собяниным, приняла решение о целесообразности внесения изменений в ПЗЗ для реализации данного земельного участка на торгах для строительства на территории объекта производственного назначения.

Ранее сообщалось, что В Москве выставят на торги земельные участки для строительства в Восточном, Южном и Северном округах.