Москва стала мировым лидером в сфере комфортности социальной инфраструктуры

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Москва стала лидирует в сфере комфортности социальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин со ссылкой на исследование компании PricewaterhouseCoopers (PwC) к Московскому урбанфоруму-2018 (МУФ).
Левкин рассказал, что Москву и еще 13 городов мира, среди которых Нью-Йорк, Париж, Шанхай, Лондон, Сан-Паулу, Гонконг, Токио, Сеул, Сингапур, Берлин, Барселона, Мехико и Чикаго, сравнивали по трем показателям. Оценивалась удовлетворенность горожан качеством предоставляемых соцуслуг, их финансовая доступность, а также удаленность социальных объектов от жилых кварталов.
В Москве, по данным PwC, самые короткие расстояния от жилья до школ и самые лучшие показатели финансовой доступности разных социальных услуг. Среднее расстояние от дома до школы в Москве составляет менее 400 метров, в то время как в других городах – 1,2 километра.
В 2016 году столица России вошла в рейтинг лучших городов мира. Тогда исследование также проводила компания PwC. Ключевыми показателями стали уровни политики, экономики, инфраструктуры, инноваций, культуры, досуга, еды, счастья, доступности цен и равномерности распределения доходов, безопасности, а также доступности государственного образования и здравоохранения.
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