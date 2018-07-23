Медиакомплекс "Полет" в "Зарядье" закрыли до 28 июля

Медиакомплекс "Полет", расположенный в парке "Зарядье", закроется на регламентные работы с 23 до 28 июля. Об этом передает портал мэра и правительства Москвы.

Зал "Полета" оборудовали полусферическим экраном высотой 13 метров и динамической платформой с подвижными креслами. В медиакомлексе можно увидеть около 20 знаковых мест и достопримечательностей столицы с непривычных ракурсов. "Полет над Москвой" проходит через Красную площадь, парк "Зарядье", Александровский сад, Тверскую улицу, Новый Арбат, Парк Горького, олимпийский комплекс "Лужники", Воробьевы горы и музей-заповедник "Коломенское".

Приобрести билеты в комплекс "Полет" можно только в день посещения в кассе или при заказе на официальном сайте.

Ранее в парке "Зарядье" с 17 по 22 июля прошел Московский урбанистический форум. Его участники обсудили итоги масштабных городских трансформаций последних десятилетий, вопросы адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям и другое.