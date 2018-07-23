В филиале психоневрологического центра имени Соловьева проведут капремонт

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Капитальный ремонт проведут в здании филиала научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева на западе столицы. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.

По данным ведомства, ремонтные работы пройдут в 10-этажном здании на Новорублевской улице в столичном районе Кунцево.

Как уточнил Леонов, специалисты установят в помещениях центра новые двери, заменят перегородки и обновят внутреннюю отделку. "В вестибюле главного входа уложат на пол гранитные плиты с противоскользящим покрытием, стены облицуют мраморными плитами", – добавил глава Москомэкспертизы.

Кроме того, прилегающую к зданию территорию благоустроят. Там отремонтируют проезды и тротуары, уложат асфальтовые дорожки. Проект также предусматривает создание газонов и установку скамеек и урн.

По словам Валерия Леонова, строительство новых больниц и поликлиник, а также капремонт существующих медучреждений является одним из приоритетных направлений в работе столичных властей.