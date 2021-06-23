Сергунина подвела итоги кинорынка Key Buyers Event для московских компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве подвели итоги международного онлайн-рынка аудиовизуального контента Key Buyers Event, его участниками стали 80 столичных компаний, которые представили почти 340 проектов. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на вице-мэра Наталью Сергунину.
Форум, который проводился с 8 по 13 июня, собрал 1,6 тысячи участников со всего мира, в его работе приняли участие такие крупные компании, как Apple, Netflix и BBC Studios. Организаторами мероприятия стали компания "Роскино", Минкульт РФ и правительство Москвы.
"В онлайн-рынке участвовало почти 80 московских компаний. Вместе они представили потенциальным покупателям и партнерам 339 проектов – художественные и документальные фильмы, сериалы и анимацию. Благодаря достигнутым на форуме соглашениям их увидят более чем в 20 странах – во Франции, Испании, США, Канаде, Швеции, Таиланде и других", – заявила Сергунина.
По итогам форума компания "Союзмультфильм" заключила сделки с зарубежными компаниями: британскими Jetpack и Bill Melendez Productions (UK) Lt и с французским дистрибьютором Playbig. Также официальный дистрибьютор ВГТРК "Совтелеэкспорт" заключил договоры о сотрудничестве с французской компанией и шведским телеканалом Axess TV, а кинокомпания "Централ Партнершип" анонсировала совместный проект с латиноамериканской студией BF Films.
"Проект Russian World Vision договорился о прокате фильма в кинотеатрах Кипра и получил предложение о показах в странах – участницах Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (SAARC). В объединение входят Индия, Шри-Ланка, Пакистан, Афганистан, Бангладеш и другие государства. Также московские компании презентовали 62 проекта для копродукции", – отметили в материале.
Также в рамках мероприятия была организована панельная дискуссия о возможности организации съемок в Москве. В департаменте уточнили, что столичное правительство поддерживает онлайн-рынок Key Buyers Event уже второй год подряд.
Ранее Москва заняла первое место в рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. На второй строчке оказалась Республика Татарстан, третье место заняла Тюменская область. В топ-5 попали также Тульская область и Республика Башкирия.
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