Сергунина: первый межотраслевой кластер создан на платформе i.moscow

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На платформе i.moscow Московского инновационного кластера создано первое межотраслевое объединение, к которому присоединилось более 30 технологичных компаний и учреждений, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Первым межотраслевым объединением в рамках МИК стал инновационный территориальный кластер "Зеленоград". В его состав вошли 33 научных, образовательных, исследовательских и производственных организации. Вместе они будут работать над проектами в области информационных технологий, электроники и микроэлектроники, медицины и робототехники", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Как отмечается, целью первого проекта участников инновационного территориального кластера (ИТК) "Зеленоград" является создание кооперационной модели в сфере микроэлектроники на основе нитридных технологий.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что результатом пилотного проекта станет выпуск образцов электронной техники, которые смогут конкурировать с зарубежными аналогами.

Как рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, площадкой для общей координации является ИТ-платформа i.moscow.

"Ее электронные сервисы и инструменты позволяют создавать межотраслевые кластеры, приглашать в их состав участников и партнеров, выстраивать кооперационные цепочки, обеспечивать коммуникацию внутри сообщества из любой удобной точки без ограничений по территориальному признаку", – отметил он.

Участники МИК в личном кабинете на платформе i.moscow могут подать заявку на создание новых межотраслевых кластеров. Также есть возможность с помощью сервиса "Межотраслевые кластеры" вступить в уже существующее объединение.

Ранее стало известно, что число участников Московского инновационного кластера (МИК) превысило семь тысяч.

С мая на платформе i.moscow можно найти партнеров в МИК. С помощью искусственного интеллекта их подскажут на основании контекстного значения поисковых запросов.

Всего к кластеру присоединились более 2,5 тысячи компаний. Среди них 500 стали участниками проекта в мае. Так, под номером 2500 зарегистрировалось акционерное общество, занимающееся разработкой интеллектуальных транспортных систем.