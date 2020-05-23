От коронавируса в Москве скончалось 59 пациентов

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В Москве за последние сутки скончалось еще 59 человек в результате осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония". Таким образом, общая численность скончавшихся в Москве в результате осложнений из-за коронавируса составила 1993 пациента.

"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили в Оперштабе.

По состоянию на 23 мая в России зафиксировали 335 882 случая коронавирусной инфекции. 9434 эпизода инфицирования приходятся на последние сутки. 107 936 человек выздоровели в результате прохождения курса лечения. 3388 пациентов стали жертвами коронавируса.

Ранее руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что в Москве проходит самое крупное в мире исследование на антитела к коронавирусу. Он сообщил, что столичные власти планируют охватить тестированием от 3 до 6 миллионов человек.

Также он отметил, что более 50 тысяч человек прошли исследование на антитела к COVID-19. По словам Хрипуна, иммунтитет к коронавирусу был выявлен в 12,5% случаев.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 672 столичных жителя, переболевших коронавирусом стали донорами плазмы крови. Также он отметил, что в настоящий момент можно с осторожностью говорить, что ситуация с приростом зараженных COVID-19 в Москве постепенно стабилизируется.