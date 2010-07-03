Проект реновации в Измайлове доработают с учетом предложений от москвичей

Проект квартала реновации в районе Измайлово доработают с учетом поступивших предложений от москвичей, сообщили Агентству "Москва" в Москомархитектуре.
"Также, по просьбе жителей, разработчики рассмотрят возможность корректировки транспортного развития – проект изменят таким образом, что он не будет затрагивать территорию измайловского "Вернисажа", – говорится в сообщении.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что все предложения были переданы разработчикам проекта.
Данный участок находится в северо-западной части района Измайлово и занимает площадь в 108,4 гектар.
На севере он граничит с Сиреневым бульваром, на востоке – с Измайловским проездом. С Северо-Восточной хордой она граничит на западе, а на юге – с Измайловским лесопарком.
На этом участке планируют возвести 34 современных жилых дома. Также там должны появиться два детских сада, школа, детская поликлиника, а также спортивные комплексы и общественный центр, включающий торговую и деловую функции.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. По ней жители ветхих домов могут получить равнозначные квартиры в новостройках.
Квартиры в новых домах отличаются улучшенной отделкой по единому стандарту. Применение качественных и современных материалов позволит комфортно жить в такой квартире и без дополнительного ремонта.
Ранее сообщалось, что в Головинском районе построят дом с двухцветным фасадом. Здание на Авангардной улице сдадут в 2020 году.
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