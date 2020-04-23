В столице возобновился рост госпитализаций с подозрением на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На сегодняшний день в столице возобновился рост числа госпитализированных в стационары города пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе – рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 не был зафиксирован", – сказали в Оперштабе.

Уточняется, что 4 дня назад в Москве за сутки госпитализировали порядка 1300 человек, в начале этой недели данная цифра увеличилась до 1400.



В Москве появилась возможность сдать тест на коронавирус, не выходя из машины Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 14



22 апреля, как отмечается, было зафиксировано 1800 случаев госпитализации. "На сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в сутки", – добавили в ведомстве.

В России за последние сутки зарегистрировали 4 774 случая коронавирусной инфекции, из них 1 959 – в Москве. Всего в РФ зафиксировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, выписан 4891 пациент.

Недавно стало известно, что трое пациентов после переливания плазмы выздоровели от коронавируса.