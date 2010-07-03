Москвичей с заболеваниями почек бесплатно проконсультируют в больнице № 52

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичей с заболеваниями почек пригласили на бесплатные консультации. Они пройдут в городской клинической больнице № 52. В пятницу, 26 апреля, урологи и нефрологи будут принимать без направления из поликлиники, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Медики дадут горожанам советы по лечению заболеваний почек и мочевыводящих путей в амбулаторных условиях или в стационаре. Специалисты расскажут о том, как помогают пациентам в больнице № 52. Именно на базе этого медучреждния начали создавать систему неотложной урологической помощи.
Записываться на консультацию не нужно. Достаточно предъявить паспорт и полис ОМС. Помимо этих документов, москвичам посоветовали принести с собой результаты предыдущих обследований, чтобы сделать осмотр более эффективным.
Консультации будут проходить 26 апреля с 10:00 до 16:00.
Предыдущая акция, в рамках которой жители столицы бесплатно проверили здоровье почек, проходила в марте. Она была приурочена к Всемирному дню почки. До 22 марта горожане могли пройти диагностику и ультразвуковые исследования, а также получить консультации нефрологов в центрах здоровья при взрослых поликлиниках.
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