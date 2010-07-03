Зону отдыха благоустроили на месте самозахвата территории в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В ТиНАО на месте самозахвата территории благоустроили игровую площадку и зону отдыха. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С сообщением о незаконном захвате земли к местным властям обратились жители поселения Московский, СНТ "Просвещенец".

При проверке выяснилось, что собственник одного из участков установил ограждение на территории 200 квадратных метров, в то время как земля принадлежала городу и в пользование не передавалась. В последствии забор снесли, а для жителей благоустроена зона отдыха.

Ранее сообщалось, что незаконно построенный офис продаж демонтировали в столичном районе Хорошево-Мневники. Некапитальное строение офиса по продаже квартир располагалось рядом с новым жилым комплексом.