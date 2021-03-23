Более 100 тыс москвичей с начала года получили в МФЦ доступ к личному кабинету на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В этом году услугой предоставления полного доступа к личному кабинету на портале mos.ru воспользовались уже более 100 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Традиционно этот сервис остается одним из самых востребованных в центрах госуслуг. Полный доступ позволяет воспользоваться всеми услугами портала mos.ru. В частности, передавать показания приборов учета воды или оплачивать штрафы, скачивать и оплачивать единый жилищный документ, подавать заявление на оформление соцкарты учащегося.
Также можно подать заявление на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, оформить полис ОМС и оставить заявку на доступ к электронной медицинской карте.
Чтобы получить полный доступ к личному кабинету на портале mos.ru, надо прийти в любой столичный центр госуслуг. При себе нужно иметь лишь документ, удостоверяющий личность.
Получить полный доступ к услугам можно также онлайн. Такая возможность есть при наличии подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. В этом случае нужно на странице входа в личный кабинет нажать на кнопку "Госуслуги".
Ранее сообщалось, что до конца этого года на госуслугах появится платформа обратной связи с гражданами. Она позволит организовать работу по четырем направлениям. Граждане смогут отследить статус обработки обращения и оценить качество полученного ответа.
Пилотный проект по внедрению платформы обратной связи начался в 2019 году, в нем участвовали девять российских субъектов.
"Жизнь в большом городе": электронные услуги
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