Более 100 тыс москвичей с начала года получили в МФЦ доступ к личному кабинету на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В этом году услугой предоставления полного доступа к личному кабинету на портале mos.ru воспользовались уже более 100 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Традиционно этот сервис остается одним из самых востребованных в центрах госуслуг. Полный доступ позволяет воспользоваться всеми услугами портала mos.ru. В частности, передавать показания приборов учета воды или оплачивать штрафы, скачивать и оплачивать единый жилищный документ, подавать заявление на оформление соцкарты учащегося.

Также можно подать заявление на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, оформить полис ОМС и оставить заявку на доступ к электронной медицинской карте.

Чтобы получить полный доступ к личному кабинету на портале mos.ru, надо прийти в любой столичный центр госуслуг. При себе нужно иметь лишь документ, удостоверяющий личность.

Получить полный доступ к услугам можно также онлайн. Такая возможность есть при наличии подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. В этом случае нужно на странице входа в личный кабинет нажать на кнопку "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что до конца этого года на госуслугах появится платформа обратной связи с гражданами. Она позволит организовать работу по четырем направлениям. Граждане смогут отследить статус обработки обращения и оценить качество полученного ответа.

Пилотный проект по внедрению платформы обратной связи начался в 2019 году, в нем участвовали девять российских субъектов.

