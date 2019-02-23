Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

00:57

Парковка в Москве на всех улицах будет бесплатной в субботу, 23 февраля

город транспорт

00:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Парковка автотранспорта на всех улицах столицы в субботу, 23 февраля, будет бесплатной, сообщает ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), передает РИА Новости.

Парковки со шлагбаумом продолжат работу в обычном режиме.

Ранее водителей попросили быть внимательными и соблюдать правила парковки и дорожного движения, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций.

В АМПП напомнили, что во время проведения праздничных мероприятий на Страстном бульваре и Петровке (до пересечения с Театральным проездом) доступ к платным парковкам может быть ограничен. Всего на участке находится 179 парковочных мест, из которых 14 – для инвалидов.

Также сообщалось, что 23 февраля перекроют движение транспорта в районе улицы Петровка. Ограничения связаны с проведением демонстрации и митинга.

город транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика