Парковка в Москве на всех улицах будет бесплатной в субботу, 23 февраля

Парковка автотранспорта на всех улицах столицы в субботу, 23 февраля, будет бесплатной, сообщает ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), передает РИА Новости.
Парковки со шлагбаумом продолжат работу в обычном режиме.
Ранее водителей попросили быть внимательными и соблюдать правила парковки и дорожного движения, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций.
В АМПП напомнили, что во время проведения праздничных мероприятий на Страстном бульваре и Петровке (до пересечения с Театральным проездом) доступ к платным парковкам может быть ограничен. Всего на участке находится 179 парковочных мест, из которых 14 – для инвалидов.
Также сообщалось, что 23 февраля перекроют движение транспорта в районе улицы Петровка. Ограничения связаны с проведением демонстрации и митинга.
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