Станции метро "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская" работают в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станции метро "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская" в центре столицы работают без изменений, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Станции "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская" работают в штатном режиме", – заявили в ведомстве.

В Дептрансе также уточнили, что по требованию полиции те или иные выходы с платформ могут быть временно закрыты.

Ранее сообщалось, что с 23 января в Москве закрыт участок Калужско-Рижской линии метрополитена. Это связано с проведением строительных работ. На время закрытия пассажиров будут перевозить компенсационные автобусы.

