Движение на участке Университетского проспекта перекроют в День студента

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на участке Университетского проспекта перекроют 25 января из-за празднования Дня студента. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"Полное перекрытие в связи с проведением мероприятия, посвященного празднованию московского Дня студента, будет действовать на участке Университетского проспекта в районе Университетской площади", – сообщили в управлении.

25 января в связи с празднованием Дня студента будет введено перекрытие на участке Университетского пр-та. Будьте внимательны! pic.twitter.com/rdNxaBPuh7 — Московский транспорт (@DtRoad) January 23, 2020



Ограничения движения будут действовать с 12:30 до 15:30.

В честь Дня российского студенчества 25 января в Демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала проведут интеллектуальный квиз. Организаторы предложат вопросы по техническим новинкам и социальным трендам.

