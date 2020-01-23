Движение на участке Университетского проспекта перекроют в День студента

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение транспорта на участке Университетского проспекта перекроют 25 января из-за празднования Дня студента. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
"Полное перекрытие в связи с проведением мероприятия, посвященного празднованию московского Дня студента, будет действовать на участке Университетского проспекта в районе Университетской площади", – сообщили в управлении.
Ограничения движения будут действовать с 12:30 до 15:30.
В честь Дня российского студенчества 25 января в Демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала проведут интеллектуальный квиз. Организаторы предложат вопросы по техническим новинкам и социальным трендам.