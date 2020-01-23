На территории Боткинской больницы появится скоропомощный стационарный комплекс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина приняла решение о предоставлении земельного участка площадью 0,7 гектара для строительства современного скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой на территории ГКБ имени Боткина. Новый корпус появится по адресу 2-й Боткинский проезд, владение 5.

В многоэтажном здании общей площадью 18 тысяч квадратных метров оборудуют приемные экстренного поступления с противошоковыми залами, блоки лучевой диагностики, лаборатории, операционные, палаты анестезиологии и реанимации, диагностические палаты.

Предполагается, что в новом корпусе экстренные пациенты получат всю необходимую помощь в течение первых суток после госпитализации. Далее в зависимости от состояния их либо выпишут, либо переведут в другие отделения стационара.

Строительство нового комплекса больницы имени Боткина позволит увеличить оперативность и повысить качество лечения при травмах, ожогах, отравлениях и других состояниях, при которых нужна экстренная помощь. Ожидается, что с вводом нового корпуса пропускная способность приемного отделения Боткинской больницы увеличится вдвое.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе.

Больница была открыта в 1910 году на деньги, завещанные меценатом и промышленником Козьмой Солдатенковым. В то время многие больницы – в том числе институт Склифосовского, Морозовская – строились на пожертвования меценатов. Солдатенков распорядился выделить 2 миллиона рублей на строительство больницы. Он подчеркивал, что Москве нужна бесплатная больница для всех без различия званий, сословий и религий.

Сегодня больница имени Боткина – это крупнейший стационар в столице и в России. Здесь есть около 1 800 стационарных коек, в том числе 114 реанимационных, 113 коек дневного стационара и 40 коек стационара краткосрочного пребывания. В больнице оказывают все виды лечения.

