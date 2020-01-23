На улице Спиридоновке отменили строительство жилого дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина приняла решение об отмене строительства жилого дома на улице Спиридоновка. Здание должно было располагаться рядом с Институтом Африки РАН.

Ранее выданный градостроительный план земельного участка по адресу улица Спиридоновке, владение 30/1, будет аннулирован. Уточняется, что на решение повлияли просьбы местных жителей.

Стало известно, что в шести округах Москвы выставят на торги земельные участки под строительство. Речь идет о территориях, на которых будут работать представители малого и среднего бизнеса. Например, таким образом в Восточном округе на Лухмановской улице возведут медицинский центр.

