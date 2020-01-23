Виниловые пластинки и рюкзаки: что забывали пассажиры транспорта Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувший год пассажиры наземного транспорта Москвы оставили свыше 2,5 тысячи вещей. Чаще всего в автобусах, трамваях и троллейбусах забывали пакеты и сумки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУП Мосгортранс.

В компании отметили, что с наступлением учебного года пассажиры стали чаще забывать рюкзаки и портфели. С сентября по декабря 2019 года в транспорте оставили почти 200 таких вещей.

"Из необычных предметов – комплект виниловых пластинок, коробка с сигарами, игровая приставка, а также курьерские сумки сервисов доставки еды", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пассажиры Мострансавто оставили в автобусах, автостанциях и вокзалах в 2019 году около 5 тысяч личных вещей. Чаще всего жители и гости Подмосковья забывали транспортные карты "Стрелка", социальные карты жителя Подмосковья и москвича, банковские карты, а также другие документы и ключи.

