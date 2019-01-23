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19:17

Закон о создании инновационного кластера в столице могут принять до конца года

город технологии

19:17

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Фото: depositphotos/GaudiLab

В Московской городской думе заявили и планах принять закон о создании в столице инновационного кластера до конца текущего года. Данный закон необходим для городской промышленности, сообщил заместитель руководителя комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Александр Сметанов.

"Я уверен, что в этом году мы примем этот закон, поработаем над ним, комиссия поработает, пригласим экспертное сообщество. Может быть, что-то добавим, поправим. Но когда принимаешь законы – важно не навредить, а этот закон необходим московской промышленности", – приводит слова Сметанова Агентство "Москва".

Ранее Сергей Собянин назвал ключевые аспекты будущего инновационного кластера столицы и рассказал о его преимуществах. По его словам, инновационный кластер станет общедоступной платформой для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу, или ищет в столице партнеров для высокотехнологичного проекта.

В конце декабря заммэра Наталья Сергунина сообщила, что создание кластера является одной из важнейших задач на 2019 год. Она отметила, что новый кластер объединит образовательные учреждения, научно-исследовательские институты, технопарки, IT-компании и другие организации.

город технологии

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