Театр "Уголок дедушки Дурова" получит новую сцену в 2020 году

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Новую сцену театра "Уголок дедушки Дурова" планируют построить в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Как уточнил глава ведомства Андрей Бочкарев, сейчас завершаются подготовительные работы по строительству новой сцены "Уголка дедушки Дурова". Трехэтажное здание общей площадью около четырех тысяч квадратных метров возведут на территории владения 2 на улице Дурова. "Строители приступили к земляным работам", – цитирует Бочкарева Агентство "Москва".

По информации департамента строительства, в подвальном ярусе здания оборудуют буфет, технические и служебные помещения. Сцену выполнят в виде арены диаметром 13 метров, а места для зрителей расположат амфитеатром вокруг нее.

Кроме того, на первом этаже будущего здания разместятся гардеробы, многосветный зрительный зал, медицинский кабинет. На втором этаже обустроят зрительские ложи с местами для маломобильных граждан. Там же будут находиться артистические, репетиционный залы и помещения для животных-артистов. Верхний этаж отведут под технические помещения. "Также в здании предусмотрены ветеринарный кабинет, кормокухня, берейторская, гримерные", – рассказали в пресс-службе департамента.

Ранее сообщалось, что "Уголок дедушки Дурова" выбрал имена для трех слонят, которых привезли в Москву из Мьянмы. Их решили назвать Луна, Одри и Мона. Имена для юных артисток предложили поклонники театра "Уголка дедушки Дурова" в рамках конкурса. В театре слонята пройдут обучение, чтобы участвовать в постановках.