Жилой дом построят по программе реновации на Дубининской улице

15:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
На Дубининской улице в Даниловском районе столицы построят дом на 311 квартир по программе реновации, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал глава Москомэкспертизы Валерий Леонов, проект уже согласован.
"Для участников программы в ЮАО согласован проект строительства трехсекционного жилого дома с одноуровневой подземной автостоянкой на Дубининской улице", – отметил он.
Уточняется, что в соответствии с едиными стандартами программы реновации квартиры будут с улучшенной отделкой. На первом этаже разместят помещения общественного назначения.
Территорию около здания озеленят, там оборудуют пешеходные зоны, детские, спортивные, рекреационные зоны.
Ранее сообщалось, что дом на 137 квартир по программе реновации построят на Дмитровском шоссе. В доме будет организован подземный паркинг, на прилегающей к зданию территории организуют парковки и проезды.
Также строительство жилого дома на 204 квартиры в рамках программы реновации началось в Академическом районе Москвы.
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