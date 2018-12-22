Москвичей призвали отказаться от украшения елок на природе

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Экологи попросили москвичей не украшать к Новому году елки на городских природных территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"По правилам санитарного содержания на природных территориях развешивать и размещать украшения нельзя", – заявили РИА Новости в ведомстве.

Такие самовольные действия граждан запрещены законом "Об особо охраняемых природных территориях".

Ранее сообщалось, что москвичи смогут сдать елки на утилизацию после праздников. С 9 января принимать деревья будут 13 пунктов.