Учебный корпус МУ МВД России получил новое разрешение на строительство

Учебный корпус Московского университета МВД России на юго-западе столицы получил новое разрешение на строительство. Срок предыдущего разрешения истек в 2015 году.

"Этот объект – долгострой, который возводится с 2012 года. Срок предыдущего разрешения на строительство истек в 2015 году. Проект был приостановлен, а сейчас значительно доработан. Застройщику выдано новое разрешение на строительство со сроком действия до июля 2020 года", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, передает Агентство "Москва".

Новое здание будет состоять из четырехэтажной общей части (стилобата) с выдвинутыми объемами лекционных залов, 13–16-этажной части учебных аудиторий и спортивного блока.

В корпусе расположатся дежурная часть, тиры, учебные полигоны, столовая, буфет, лекционные залы, библиотека и многое другое. В спортивном блоке будут находится универсальный зал, два зала для борьбы и актовый зал на 600 человек. В подземной части здания будет разбита парковка на 134 автомобиля.

Ранее сообщалось, что новый учебный корпус Московского университета МВД России построят на улице Академика Волгина. Внешний облик здания выполнят в песочных оттенках – для облицовки используют фиброцементные панели и керамогранит.

Проект строительства также предусматривает благоустройство территории и установку малых архитектурных форм.