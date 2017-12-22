Учебный корпус МУ МВД России получил новое разрешение на строительство

22 декабря, 14:22
Фото: stroi.mos.ru
Учебный корпус Московского университета МВД России на юго-западе столицы получил новое разрешение на строительство. Срок предыдущего разрешения истек в 2015 году.
"Этот объект – долгострой, который возводится с 2012 года. Срок предыдущего разрешения на строительство истек в 2015 году. Проект был приостановлен, а сейчас значительно доработан. Застройщику выдано новое разрешение на строительство со сроком действия до июля 2020 года", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, передает Агентство "Москва".
Новое здание будет состоять из четырехэтажной общей части (стилобата) с выдвинутыми объемами лекционных залов, 13–16-этажной части учебных аудиторий и спортивного блока.
В корпусе расположатся дежурная часть, тиры, учебные полигоны, столовая, буфет, лекционные залы, библиотека и многое другое. В спортивном блоке будут находится универсальный зал, два зала для борьбы и актовый зал на 600 человек. В подземной части здания будет разбита парковка на 134 автомобиля.
Ранее сообщалось, что новый учебный корпус Московского университета МВД России построят на улице Академика Волгина. Внешний облик здания выполнят в песочных оттенках – для облицовки используют фиброцементные панели и керамогранит.
Проект строительства также предусматривает благоустройство территории и установку малых архитектурных форм.
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