График электричек Ярославского направления МЖД изменится

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание ряда электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 23 и 24 ноября.

Как сообщили в пресс-службе магистрали, это произойдет в связи с плановым ремонтом пути на станциях "Мытищи", "Лосиноостровская" и работами на участке Пушкино – Софрино.

На период работ из расписания выведут несколько пригородных поездов, которые выполняют рейсы между Москвой и "Александровом" и "Сергиевом Посадом".

Также у ряда составов изменится время отправления и количество остановок. В частности, электрички будут проходить без остановки платформы "Маленковская" и "Лось".

Ранее сообщалось, что движение электропоездов через платформу Станколит на северо-востоке Москвы будет отменено.