Компанию Netcracker Technology могут оштрафовать за неперевод сотрудников на удаленку

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Компанию Netcracker Technology могут оштрафовать за нарушение требования о переводе 30% сотрудников на удаленку, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Яна Поповского.

"Сегодня сотрудниками ОАТИ было выдано уведомление IT-компании Netcracker Technology за непредоставление информации на официальный сервер правительства Москвы о количестве сотрудников, переведенных на удаленный режим работы", – сказал Поповский.

Инспектор уточнил, что организация будет привлечена к административной ответственности, размер штрафа – до 300 тысяч рублей.

Ранее в фитнес-клубе "Зебра" на севере Москвы выявили нарушения мер профилактики коронавируса. В частности, в здании установлено только два рециркулятора закрытого типа для обеззараживания воздуха.

До этого после проверки Роспотребнадзор приостановил деятельность частной клиники на юго-востоке Москвы. Там делали КТ легких и при этом допускали нарушения санитарного режима.