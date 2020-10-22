Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом на 334 квартиры ввели в эксплуатацию на северо-западе Москвы. Здание стало частью проекта "Город на реке Тушино – 2018". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Москомстройинвест.

Дом расположен по адресу Волоколамское шоссе, дом 71, корпус 5. Он состоит из трех секций, объединенных единым стилобатным пространством. Кроме того, на объекте площадью почти 48 тысяч квадратных метров представлена автостоянка на 336 мест.

"Далее застройщик начнет передавать гражданам ключи от квартир", – сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Город на реке Тушино – 2018" – это масштабный проект спортивной направленности, реализовывать его начали в 2015 году. Построена и заселена первая очередь.

Ранее в Москве ввели в эксплуатацию 5 корпусов жилого комплекса "Царицыно". Данный ЖК ранее считался проблемным.