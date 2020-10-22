ЖК в Западном Дегунине передадут под заселение по программе реновации

11:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Жилой комплекс в районе Западное Дегунино передадут под заселение по программе реновации в 2021 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Жилой комплекс для переселения по программе реновации передадут под заселение в следующем году в районе Западное Дегунино по адресу улица Базовская, владение 15, корпус 16. На данный момент завершены работы по возведению монолита", – заявил глава Депстроя Рафик Загрутдинов.
Специалист подчеркнул, что в квартирах (их будет 585) сейчас занимаются черновой отделкой, оборудуют внутренние инженерные сети.
Новый жилой комплекс состоит из восьми секций переменной этажности. Под домом размещена одноуровневая стоянка на 350 мест. Еще 63 машино-места создадут на поверхности, рядом с ЖК.
На первых этажах корпусов оборудуют нежилые помещения, такие как лифтовый холл, место для хранения уборочного инвентаря, технические зоны.
Рядом с жилым комплексом расположится двор с детскими и спортивными площадками. Отдельно установят места для отдыха взрослых. По программе озеленения здесь высадят 28 деревьев и более тысячи кустарников.
Накануне стало известно, что в Академическом районе Москвы подобрали стартовые площадки для расселения 12 домов.
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