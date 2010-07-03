На четырех улицах в ЗАО появились новые пешеходные переходы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые пешеходные переходы появились на нескольких улицах Западного административного округа Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Пешеходный переход был создан на Боровском шоссе возле жилого комплекса "Мещерский лес". Он позволит быстро перейти шоссе и выйти к станции метро "Говорово". Новые "зебры" появились на улице Большой Очаковской и на Очаковском шоссе. Отмечается, что жителям улицы Большой Очаковской переход требовался для того, чтобы добираться до школ и больниц, а на Очаковском шоссе переход организовали возле автобусной остановки.

Еще один переход появился на улице Алексея Свиридова. Он соединяет жилые дома и часть улицы, на которой находится электрическая подстанция и прогулочная зона.

Ранее в пресс-службе Стройкомплекса Москвы рассказали, что число пересадок на Калужско-Рижской линии метро увеличится до девяти. Новые пересадки откроются с вводом Большой кольцевой и Коммунарской линий. Сейчас на оранжевой ветке расположено шесть станций, c которых можно перейти на платформы других линий метро.

