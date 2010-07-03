Музыкальную школу имени К. Н. Игумнова отремонтируют

18:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Детскую музыкальную школу имени К. Н. Игумнова в Москве отремонтируют. В здании заменят старые двери, обновят крыльцо и покрасят фасады, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов заявил, что столичные власти придают большое значение развитию детского творчества, поэтому в городе постоянно обновляются и создаются учреждения дополнительного образования.
"В скором времени в Басманном районе будет отремонтирована детская музыкальная школа имени К. Н. Игумнова. Эта школа — одна из старейших в Москве. В настоящее время в ней обучается более 400 ребят, а многие выпускники — выдающиеся музыканты", – отметил Леонов.
Фасады школы и внешние элементы здания покрасят, также специалисты поменяют облицовку цоколя и крыльца, установят крышки приямков и заменят подшивку кровельного свеса.
Рабочие покрасят козырек главного входа, обновят краску на металлическом кровельном ограждении и оконных решетках. Также решено поменять водосточную систему, разобрать старые и установить новые отливы, подоконные доски и двери.
В ноябре завершится капитальный ремонт павильона "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ. Рабочие уже выполнили все фасадные работы: здание очистили от грязи, все трещины и сколы устранили, заменили витражные окна.
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