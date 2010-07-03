Архитектура французской клиники в "Сколкове" будет носить национальный характер

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Архитектура французской клиники Orpea на территории международного медицинского кластера "Сколкове" будет выделяться национальным характером. Об этом сообщили на портале Стройкомплекса Москвы.

Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, новая клиника станет украшением "уникального архитектурного комплекса" в кластере. Заммэра отметил, что на стадии проектирования учитывались сразу несколько факторов – например, соответствие ландшафту.

"Здание будет полностью соответствовать современному дизайну, который уже используется при строительстве зданий на территории кластера", – добавил Хуснуллин.

Еще один фактор, на который обратили внимание при подготовке проекта здания, – ориентированность на солнечный свет. Это важно с медицинской точки зрения, поэтому будущее помещение клиники будет учитывать этот показатель.

Ранее французский медицинский холдинг Orpea Group объявил о создании в Москве четырех клиник. К будущим проектам относится высокотехнологическая клиника в "Сколково", пансионат для пожилых людей, клиника министерства труда Российской Федерации и больница.