Москва онлайн: как и во что перерабатываются батарейки

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24 сентября съемочная группа Москвы онлайн побывает на сортировочной станции "Эколайн" и узнает о том, как перерабатываются батарейки. Также наш корреспондент посетит цех и увидит конвейер, где сотрудники завода вручную сортируют отходы.

Все чаще в магазинах можно встретить специальные контейнеры для сбора батареек. Дело в том, что их нельзя выбрасывать в общие мусорные баки, их необходимо собирать и перерабатывать.

Батарейки могут быть выполнены из разных материалов, но в их составе всегда содержится не менее 10 химических высокотоксичных элементов и растворенные тяжелые металлы – литий, ртуть, свинец, кадмий. Когда оболочка подвергается коррозии на свалке или батарейку сжигают, вредные вещества освобождаются, отравляя воздух, почву, воду.

Смотрите трансляцию 24 сентября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.