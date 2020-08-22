Около 50 тыс лент с флагом РФ раздали волонтеры в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Столичные волонтеры раздали порядка 50 тысяч лент в виде российского триколора, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Комитета общественной связи и молодежной политики.

Акция была приурочена ко Дню Государственного флага России. Сообщается, что волонтеры раздавали ленты в 40 точках в течение шести часов. Они работали на станциях метро и в общественном транспорте.

"Уже с 11:00 на главных площадях, проспектах и бульварах города, возле памятников, парков и культурных центров, а также вокзалах символ праздника раздавали 200 добровольцев", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в честь Дня Государственного флага перед Музеем Победы развернули огромный триколор. Акция состоялась под звуки гимна страны.

С Днем флага РФ москвичей поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что трудно сдержать эмоции, когда на мероприятиях поднимается российский триколор и играет государственный гимн.