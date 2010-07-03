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05:26

Жилой комплекс с океанариумом появится у Поклонной горы

город строительство

05:26

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Фото: stroi.mos.ru

Москомархитектура согласовала проект строительства многофункционального комплекса с океанариумом на улице Братьев Фонченко.

Как сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, комплекс будет состоять из восьми зданий, пять из которых будут жилыми.

При этом в пресс-службе Москомархитектуры заверили, что новый комплекс не нарушит существующей застройки.

Океанариум будет расположен под землей и станет частью торгового центра вместе с кинотеатром, фудкортом и физкультурным центром.

Второй подземный уровень комплекса займет автостоянка. Общая площадь комплекса составит около 100 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что музейный центр современного искусства "Эрмитаж-Москва" на территории квартала "Зиларт" в Даниловском районе планируют построить к 2024 году.

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город строительство

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