Жилой комплекс с океанариумом появится у Поклонной горы

Фото: stroi.mos.ru

Москомархитектура согласовала проект строительства многофункционального комплекса с океанариумом на улице Братьев Фонченко.

Как сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, комплекс будет состоять из восьми зданий, пять из которых будут жилыми.

При этом в пресс-службе Москомархитектуры заверили, что новый комплекс не нарушит существующей застройки.

Океанариум будет расположен под землей и станет частью торгового центра вместе с кинотеатром, фудкортом и физкультурным центром.

Второй подземный уровень комплекса займет автостоянка. Общая площадь комплекса составит около 100 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что музейный центр современного искусства "Эрмитаж-Москва" на территории квартала "Зиларт" в Даниловском районе планируют построить к 2024 году.