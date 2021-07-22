Компании из Москвы прошли в финал российско-китайского конкурса инноваций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские компании прошли в финал российско-китайского конкурса инноваций "Московский инновационный кластер-Чжунгуаньцунь". Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Жюри конкурса выделило команды из Москвы в треках "Индустрия 4.0" и "Программное обеспечение".

По словам представителя мэрии, для участия в проекте были поданы более 700 заявок, из которых 351 – от российских организаций.

"Лучшие команды из нашей страны на последнем этапе примут участие в программе развития для освоения китайского рынка и продвижения своего продукта на международной арене", – добавила Сергунина.

Ранее заммэра сообщила о том, что Москва вошла в число финалистов международного конкурса "Мировая столица дизайна – 2024". В нем отмечают города, которые наиболее успешно предлагают дизайнерские решения для городского планирования и развития.