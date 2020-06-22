Спортивные объекты откроются в "Лужниках" с 23 июня

Фото: stroi.mos.ru

Объекты спортивной инфраструктуры комплекса "Лужники" откроются с 23 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С 23 июня в "Лужниках" снова можно посещать бассейны, играть в теннис и футбол. В этот день для посетителей впервые после вынужденного перерыва открываются аквакомплекс, летний плавательный комплекс, теннисные корты и футбольные поля", – сообщили в пресс-службе комплекса.

На объектах будут учтены соответствующие требования к санитарной безопасности. В "Лужниках" отметили, что в помещениях регулярно будет проводиться дезинфекция.

С 20 июня жителям и гостям Москвы стала доступна экскурсия по крыше Большой спортивной арены "Лужников" на высоте 57 метров. Посетить панорамную площадку могут группы не более чем из 10 человек.

