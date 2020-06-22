Столичные парки подготовили новую программу онлайн-мероприятий

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Столичные парки подготовили новую программу мероприятий, которые будут проходить с 22 по 28 июня в дистанционном режиме. Всех желающих приглашают присоединиться к познавательным прогулкам и лекциям, спортивным тренировкам, а также к урокам и мастер-классам. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На сайтах парков и на страницах в соцсетях можно будет найти тематические экскурсии, концерты, спортивные тренировки, познавательные прогулки и лекции.

Как отмечается, парк "Фили" проведет виртуальную экскурсию, которую посвятили началу ВОВ. Ее опубликуют на страницах парка в соцсетях 22 июня.

Кроме того, в честь Дня памяти и скорби 22 июня в 12:00 в соцсетях усадьбы Воронцово опубликуют видеоконцерт, участники которого будут исполнять патриотические песни военных и послевоенных лет.

Перовский парк подготовил онлайн-экскурсии "Природа Терлецкой дубравы". 23 июня появится первый выпуск, в котором ведущий инженер по природопользованию парка познакомит всех желающих с уникальной ботанической экспозицией.

Также онлайн-мероприятия подготовили музей-заповедник "Царицыно", парк "Сокольники", парк "Красная Пресня", Парк Горького и Бабушкинский парк. Пользователей ждут лекции о культуре дворянской трапезы в XVIII веке, о народных гуляньях XVIII–XIX веков.

Ранее стало известно, что в столичном регионе проходит интерактивный квест "Я шагаю по паркам". Он продлится до 10 июля включительно. Москвичам предстоит найти десять локаций в парках столицы и на ВДНХ и сфотографироваться на их фоне. Так, горожанам предложат прогуляться по Парку Горького, парку искусств "Музеон", саду имени Баумана, парку "Ходынское поле", скверу по Олонецкому проезду, детскому парку имени Прямикова, ландшафтному парку "Митино" и музею-заповеднику "Царицыно".